EEUU. ataca otra lancha cerca de costas venezolanas

El secretario de Guerra Pete Hegseth informó que, por orden del presidente Trump, fuerzas estadounidenses realizaron un “ataque cinético letal” contra una embarcación vinculada al narcotráfico en aguas internacionales frente a Venezuela, con saldo de cuatro muertos.

Hegseth aseguró que la nave transportaba una cantidad sustancial de drogas y calificó a los tripulantes como “narcoterroristas”; dijo que la inteligencia confirmó su vinculación con rutas conocidas de tráfico y que no hubo bajas entre las fuerzas de EE. UU.

La operación ocurre en medio de una serie de ataques recientes en el Caribe y eleva la tensión diplomática en la región; Washington advierte que seguirá con este tipo de acciones.

Cactus24 (03-10-2025)

