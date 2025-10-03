EEUU. ataca otra lancha cerca de costas venezolanas

Por
cactus24
-

El secretario de Guerra Pete Hegseth informó que, por orden del presidente Trump, fuerzas estadounidenses realizaron un “ataque cinético letal” contra una embarcación vinculada al narcotráfico en aguas internacionales frente a Venezuela, con saldo de cuatro muertos.

Hegseth aseguró que la nave transportaba una cantidad sustancial de drogas y calificó a los tripulantes como “narcoterroristas”; dijo que la inteligencia confirmó su vinculación con rutas conocidas de tráfico y que no hubo bajas entre las fuerzas de EE. UU.

ROYAL

La operación ocurre en medio de una serie de ataques recientes en el Caribe y eleva la tensión diplomática en la región; Washington advierte que seguirá con este tipo de acciones.

Cactus24 (03-10-2025)

