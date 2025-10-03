Dólar BCV se cotiza en 185,39 bolívares

Por
Redacción Cactus24 A.V
-

El dólar para este lunes, 6 de octubre, estará en 185 bolívares con 39 céntimos, según la publicación del Banco Central de Venezuela, la tarde de este viernes 3.

La publicación también indica que el euro estará en 217,64 bolívares.

El tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las instituciones bancarias.

Cactus24 03-10-2025

