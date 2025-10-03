Detienen a joven por el robo de dos ventanas corredizas

Jaime Luis Reyes Chirinos, de 20 años de edad, fue detenido por funcionarios de la Policía del Municipio Miranda (Polimiranda), por el delito de hurto en la Avenida Independencia con calle Gilberto Curiel de Coro.

Entre las evidencias incautadas se encuentran dos ventanas corredizas y una caja que contenía una tapa de sanitario.

El caso ha sido puesto a disposición de la Abogada Edmy Soto, Fiscal Auxiliar Segunda del Ministerio Público del Estado Falcón, para las actuaciones legales correspondientes.

Cactus24 (03-10-2025)

