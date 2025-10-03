¿Cómo fue el tsunami más grande de la historia? Sus olas alcanzaron 524 metros de altura

El agua azotando furiosamente la parte superior del Empire State Building puede sonar como algo propio de una película de ciencia ficción distópica pero, en realidad, no está fuera del ámbito de lo posible.

Porque, veras, nuestros océanos ya han generado olas más altas que algunos de los grandes monumentos del mundo.

De hecho, el mayor tsunami registrado, que azotó el sudeste de Alaska en 1958, fue tan enorme que sus efectos todavía pueden verse desde el espacio más de seis décadas después.

La ola apocalíptica, que alcanzó hasta 524 metros de altura, atravesó el estrecho fiordo de la bahía de Lituya después de que un terremoto de 7,8 grados golpeara un límite tectónico cercano llamado falla Fairweather.

El terremoto provocó un gran deslizamiento de tierra que envió 90 millones de toneladas de roca a la bahía, según el Observatorio de la Tierra de la NASA .

Testigos presenciales describieron haber oído y sentido un estruendo explosivo cuando un glaciar destrozado se elevó cientos de metros. Luego, el megatsunami, salpicado de enormes trozos de hielo, rugió por la bahía.

Una vista de la fosa de falla Fairweather en la cabecera de la bahía de Lituya después del desastre de 1958 (DJ Miller, Servicio Geológico de los Estados Unidos)

Un pescador, llamado Howard Swanson, documentó cómo su bote fue elevado tanto en la cresta de la ola que se encontró mirando hacia abajo, a un bosque de árboles debajo de él.

Trágicamente, una pareja que estaba pescando cuando cayó el muro de agua no tuvo tanta suerte: su bote quedó aplastado y ninguno de los dos logró salir con vida.

Los expertos creen que el devastador fenómeno, que mató a cinco personas en total, fue causado en gran parte por el derrumbe de un pico de montaña.

Cuando el terremoto de 7,8 sacudió el paisaje circundante, un trozo –que medía alrededor de 2.400 pies por 3.000 pies por 300 pies– se desprendió de la cima de un acantilado, cayendo 2.000 pies hacia la bahía.

“En algunos aspectos, [esto] creó una reacción similar a la que habría ocurrido si un asteroide hubiera caído al agua”, escribió el Consejo de Política Sísmica de los Estados Occidentales en un resumen de la catástrofe.

Ahora, 65 años después del desastre, las cicatrices persisten.

Cuando llegó el tsunami, arrasó casi toda la vegetación del bosque de Lituya, arrancando millones de árboles de sus orillas.

El anillo de daño todavía es visible a lo largo de la costa, donde eventualmente comenzaron a crecer nuevos árboles para reemplazar a sus ancestros perdidos.

Gracias a esta herida de guerra impresa en la bahía, los expertos pudieron deducir que las olas del tsunami alcanzaron entre 200 y 524 metros de altura, lo que lo convirtió en el más grande jamás registrado.

Esta imagen satelital en falso color resalta dónde aún está impresa la línea de daño en el bosque (NASA Landsat)

Y aunque ningún sucesor ha logrado arrebatarle este récord, Lituya Bay está preparada para recibir a más monstruos acuáticos.

Según la NASA, sus paredes escarpadas, la forma de U de su fondo marino y su posición en un punto caliente tectónico sugieren que albergará más megatsunamis en el futuro.

Todo lo que podemos hacer ahora es intentar aprender del pasado y asegurarnos de que estamos bien equipados para afrontar lo que nos depara el futuro.

Cactus24 (03-10-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.