Actriz de “Como dice el dicho”, Diana Marina López, falleció repentinamente a los 28 años

La actriz Diana Marina López Lara, conocida por trabajar en Mujeres asesinas y Como dice el dicho, murió repentinamente provocando gran consternación entre sus seguidores.

Fue la Asociación Nacional de Actores (ANDA) quien confirmó la lamentable noticia a través de sus redes sociales.

¿Qué sabemos de la muerte de Diana Marina López?

Pese a que la ANDA confirmó la muerte de Diana Marina López este martes 30 de septiembre en sus redes sociales, amigos y familiares de la actriz comenzaron a llenarla de emotivos mensajes desde el pasado 7 de septiembre.

«Prima, te voy a extrañar. Ya no fuimos a patinar», escribió la usuaria de Facebook Vickysurfing OC en el perfil de la actriz el 7 de septiembre.

Marina Lars, como era conocida Diana Marina López Lara en el medio artístico, fue actriz y doble de acción en El Conde, Como dice el dicho, Mujeres asesinas, Ojitos de huevo, Quererlo todo, La marca del demonio y Esta historia me suena.

«La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera stunt Diana Marina López Lara, ‘Marina Lars’, miembro de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos/as y compañeros/as. Descanse en paz», escribió la ANDA.

Cactus24 (03-10-2025)

