313 venezolanos regresan desde Estados Unidos en vuelo del plan Vuelta a la Patria

El vuelo número 73 de la Gran Misión Vuelta a la Patria aterrizó este viernes en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en La Guaira, con 313 migrantes venezolanos procedentes desde Estados Unidos (EE. UU.).

El grupo estuvo conformado por 38 mujeres, 265 hombres, cuatro niñas y seis niños, quienes retornan al país a través del programa impulsado por el Gobierno Bolivariano para garantizar una llegada segura y digna.

El recibimiento estuvo a cargo de funcionarios del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, así como de representantes de diversos órganos de seguridad ciudadana, quienes brindaron a los connacionales apoyo logístico y la atención integral necesaria para su reintegración a la vida productiva y familiar en la patria.

Cactus24 03-10-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.