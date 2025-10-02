Venezuela exige al Gobierno de EE.UU el cese de operaciones militares violatorias del derecho internacional

Por medio de un comunicado, los Ministerios del Poder Popular para la Defensa y para Relaciones Exteriores condenan la incursión no autorizada de aviones de combate (guerra) de los Estados Unidos de Norteamérica, detectada este 2 de octubre de 2025.

La maniobra identificada por el Comando de Defensa Aeroespacial Integral (CODAI) a aproximadamente 75 kilómetros de las costas venezolanas, dentro del área de responsabilidad de la Región de Información de Vuelo (FIR) de Maiquetía.

A través del documento oficial el Gobierno Bolivariano expresó: “Este incidente representa un patrón alarmante de conductas provocadoras y hostiles por parte de los Estados Unidos, previamente denunciadas”

En tal sentido, pretenden socavar la estabilidad regional y la zona de paz que Venezuela promueve para América Latina y el Caribe.

Ante esta grave situación, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela:

Exige de manera formal y urgente al Gobierno de los Estados Unidos, a través de su Secretario de Defensa, el cese inmediato de estas operaciones militares temerarias y violatorias del derecho internacional.

Asimismo, Venezuela elevará la presente denuncia ante los máximos organismos internacionales, incluyendo el Secretario General de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de la ONU, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), a fin de que se tomen las medidas correctivas necesarias para prevenir la repetición de estos actos.

La República Bolivariana de Venezuela reiteró su inquebrantable compromiso con la defensa de su integridad territorial y soberanía.

“No aceptará bajo ninguna circunstancia intimidaciones ni agresiones de potencias extranjeras y ejercerá plenamente su derecho a la legítima defensa, de conformidad con el derecho internacional”, expresa el documento.

Ante este escenario, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, se mantiene en alerta permanente a través de su Sistema Integrado de Defensa Aeroespacial, continuará vigilante en la protección del espacio aéreo nacional.

Cactus24 02-10-2025

