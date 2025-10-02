Sheinbaum exige repatriación inmediata de mexicanos detenidos por Israel en Sumud Flotilla

La presidenta de México Claudia Sheinbaum, confirmó que son seis los mexicanos detenidos por fuerzas armadas de Israel cuando viajaban en la Global Sumud Flotilla y exigió su repatriación inmediata. Señaló que se encuentran en el puerto de Ashdod y su gobierno ha enviado hasta ahora cuatro notas diplomáticas para exigir su seguridad física integral y repatriación inmediata.

Asimismo, demandó que llegue la ayuda humanitaria “y se detenga este acoso en Gaza”.

Detalló que a los connacionales “tienen que entregarlos de inmediato porque no cometieron ningún delito. Tienen que ser repatriados de inmediato.

Explicó que la primera nota diplomática al gobierno de Israel “fue para solicitar las garantías físicas de nuestros connacionales; la segunda fue antes de ayer, adelantándonos para solicitar la razón de por qué serían interceptados.

“Una vez que ayer supimos que habían sido interceptados, (otra nota diplomática) para exigir la seguridad física integral de nuestros connacionales y después hubo una cuarta para la repatriación inmediata de nuestros hermanos mexicanos y mexicanas”.

En la mañanera del pueblo citó los nombres de los seis mexicanos detenidos: Carlos Pérez Osorio, Ernesto Ledesma Arronte, Sol González Eguía, Arlín Gabriela Medrano, Laura Alejandra Vélez Ruiz Gaitán y Diego Vázquez Galindo.

Cactus24 02-10-2025

