Plataforma Unitaria critica celebración de la Navidad en El Helicoide: «Es un centro de torturas y detenciones ilegales”

Ante el adelanto navideño, la administración de Nicolás Maduro lanzó durante la noche del 1 de octubre, fuegos artificiales desde El Helicoide, la cárcel del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).

En ese contexto, la Plataforma Unitaria de Venezuela se pronunció este jueves y rechazó el lanzamiento de pirotecnia desde El Helicoide «por celebraciones navideñas».

«Con indignación rechazamos categóricamente el acto perverso e inhumano de lanzar fuegos artificiales desde El Helicoide para “celebrar la Navidad”. Ese lugar no es un símbolo de fiesta», expresaron a través de sus redes sociales.

«Es el centro de tortura y detenciones ilegales de Venezuela, donde cientos de presos políticos son víctimas de tratos crueles y de la violación sistemática de los Derechos Humanos», sentenciaron.

Cactus24 (02-10-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.