Perú envía a Argentina a uno de los homicidas de las tres jóvenes

Matías Agustín Ozorio, implicado en los homicidios de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, cuyos cuerpos mutilados fueron enterrados en el fondo de una casa de Florencio Varela, fue expulsado de Perú y trasladado a un avión de la Fuerza Aérea Argentina (FAA) para regresar a la Argentina.

El sospechoso fue trasladado Ozorio, un ciudadano argentino de 28 años, fue expulsado por Perú luego de haber sido detenido la mañana del martes en el barrio Los Olivos, en Lima.

“Por disposición del doctor Fernando Guevara, juez de Garantías de La Matanza, tengo el agrado de dirigirme a usted en la Investigación Penal Preparatoria (IPP) dirigida a Matías Agustín Ozorio y otros, en el orden del delito de homicidio agravado por cometerse con el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, con alevosía y por mediar violencia de género reiterado en tres hechos”, se afirmaba en el oficio enviado el viernes a la Subsecretaría de Cooperación con el Poder Judicial, Ministerio Público y Legislatura de la cartera conducida por Bullrich con la orden de captura nacional e internacional de Ozorio, firmada por el juez de Garantías de La Matanza Fernando Pinos Guevara.

A diferencia de Ozorio, Pequeño J no será expulsado. Al ser un ciudadano peruano detenido en su país, será sometido a un proceso de extradición que puede demorar varios meses o más de un año.

Según informaron autoridades de Perú, quedará preso en un penal a la espera de la extradición. Mañana enfrentará una audiencia de identificación y luego será alojado en un penal donde permanecerá unos 60 días a la espera de la documentación pertinente para que se avance con la extradición.

Cactus24 02-10-2025

