Padrino López denunció presencia de cinco aviones de combate de EE.UU. cerca de Maiquetía

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, denunció este jueves la presencia de cinco aviones de combate pertenecientes a los Estados Unidos cerca de las costas de Maiquetía.

«El Sistema Aéreo de Defensa de Venezuela, la información de vuelo de Maiquetía, detectó más de cinco vectores (…). Son aviones de combate. El imperialismo norteamericano se ha atrevido a acercarse a las costas venezolanas», dijo Vladimir Padrino en una alocución en la televisión estatal.

«No cometan el error de agredir militarmente a Venezuela. Piensen bien, investiguen bien y lean el espíritu nacional. Por allí ha detectado el sistema integrado de defensa aérea de Venezuela, dentro de la región de Maiquetía, a más de cinco vectores con características de vuelo de 400 nudos y volando a una altura de 35 mil pies. ¿Qué indica eso? Son aviones de combate que el imperialismo norteamericano se ha atrevido acercarse a las costas venezolanas», expresó.

«Esto fue verificado por una información que dio una línea área internacional a la torre de control de Maiquetía. Reportaron que habían visto la presencia de aviones de combate, aquí en el Caribe cercano. Nunca habíamos visto este despliegue de aviones de la clase F-35. Los estamos viendo, quiero que sepan que eso no nos intimida. La presencia de esos aviones volando en la cercanía de nuestra área de influencia es una grosería, es una provocación, una amenaza contra la seguridad de la nación», añadió.