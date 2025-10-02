Niños y adolescentes han sido hospitalizados por peligroso reto viral inspirado en la película KPop Demon Hunters

Por redes sociales ha surgido un nuevo reto viral inspirado en la película animada KPop Demon Hunters, estrenada en Netflix en junio de 2025.

El llamado #KPopNoodleChallenge consiste en imitar a los personajes del filme comiendo ramen instantáneo muy caliente servido en vasos altos y estrechos.

La tendencia, que se ha vuelto viral en TikTok con miles de reproducciones, ha provocado hospitalizaciones de niños y adolescentes con quemaduras de diversa gravedad en Estados Unidos.

Especialistas advierten que el envase utilizado es especialmente riesgoso. «El agua hierve a 100 grados centígrados, y el diseño de estos vasos los hace extremadamente fáciles de volcar. Cuando eso ocurre, el caldo caliente y los fideos se derraman sobre la piel», explicó la doctora Colleen Ryan, cirujana del hospital Shriners Children’s Boston, en declaraciones recogidas por The Independent.

El peligro se intensifica debido a la naturaleza del alimento. «los fideos son pegajosos y retienen el calor, lo que significa que estas quemaduras pueden ser más profundas y dañinas que una simple escaldadura con agua caliente», añadió Ryan.

El hospital Shriners confirmó que en lo que va de 2025 ya han atendido a ocho pacientes con quemaduras por ramen relacionadas con este reto viral.

En entrevista con CBS News, la doctora Ryan advirtió que la mayoría de accidentes ocurre por la falta de intervención adulta. «Esto sucede cuando los niños abren el microondas por sí mismos. El microondas suele estar en alto, ellos estiran la mano y la comida está demasiado caliente para ellos», dijo.

Las quemaduras severas no solo son dolorosas, advirtió la especialista, sino que pueden dejar cicatrices permanentes y efectos emocionales.