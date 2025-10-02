Maduro anuncia que la FANB y la milicia bolivariana tienen un ejercicio especial este sábado 4-oct

El Presidente Nicolás Maduro anunció que este sábado 4 de octubre se llevará a cabo un ejercicio especial de carácter organizativo dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y la Milicia Nacional Bolivariana.

El ejercicio está orientado al fortalecimiento del mando, la conducción y la comunicación de toda la estructura profesional de ambos componentes, buscando optimizar la eficiencia y coordinación militar.

El presidente destacó el potencial productivo y la belleza de la Comuna «Era Bicentenaria» en El Junquito, tras ser recibido por sus habitantes.

Maduro lideró una nueva jornada del Jueves de Comunas con una visita a la Comuna «Era Bicentenaria» en El Junquito, Caracas.

El Jefe de Estado comparó el paisaje con la región andina y proyectó el futuro de la unión binacional:

«En esta comunidad Era Bicentenaria, la Era está pariendo un corazón. En estas montañas tan hermosas, me parece estar llegando a los Andes… porque viene Junín y Ayacucho las grandes victorias del pueblo colombiano y venezolano», expresó el Mandatario.

Por otra parte se refirió a los resultados de la encuestadora Data Viva, que revelan un 94% de rechazo de los venezolanos a cualquier amenaza o agresión por parte del imperialismo estadounidense.

El Mandatario resaltó que esta cifra evidencia la firmeza del pueblo en la defensa de la integridad, la paz y la soberanía de Venezuela.

Cactus24 02-10-2025

