Llegaron a Chile cinco miembros del Tren de Aragua extraditados desde Estados Unidos

Llegaron a Chile cinco venezolanos extraditados desde Estados Unidos, quienes eran requeridos por la justicia por su presunta participación en delitos ligados al crimen organizado.

El traslado se concretó en un avión que aterrizó en el Grupo 10 de la FACh y, posteriormente, los imputados fueron llevados hasta el Laboratorio de Criminalística de la PDI, en Pudahuel, para luego ser puestos a disposición de las respectivas Cortes de Apelaciones.

Los extraditados están vinculados a graves causas judiciales en distintas regiones de Chile.

Entre ellos destaca Edgar Javier Benítez Rubio, alias «El Fresa», acusado de asociación criminal, secuestro con homicidio y receptación, vinculado al crimen del exmilitar venezolano Ronald Ojeda.

A él se suma Jesús Alberto Golding Escalona, imputado en Antofagasta por trata de personas con fines de explotación sexual, tráfico de migrantes, homicidio y secuestro, dentro del caso conocido como el “Tren del Desastre”.

Yhonaiker Gabriel Sequera Olivero, requerido en Coquimbo por homicidio calificado; Miguel Eduardo Oyola Jiménez, imputado en Tarapacá por secuestro extorsivo y asociación ilícita; y Gregoris José Cortez Fernández, acusado de homicidio calificado en el Biobío.

Cactus24 02-10-2025

