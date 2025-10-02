La evidencia geológica apunta a un antiguo océano en el hemisferio norte de Marte

Hace miles de millones de años, el agua fluía por Marte. La mayoría de los científicos coinciden en que el planeta rojo tenía ríos. Pero ¿desembocaban esos ríos en un océano? Una nueva investigación de la Universidad de Arkansas encontró evidencia sólida en la geología de Marte de la existencia de un océano en el hemisferio norte del planeta.

«No conocemos ninguna forma de vida en la Tierra, ni en ningún otro lugar del universo, que no requiera agua líquida. Por lo tanto, cuanta más agua líquida tengamos en Marte, más probabilidades hay de que exista vida», afirmó Cory Hughes, estudiante de doctorado en geociencias de la Universidad de Alberta y autor principal del estudio.

Para comprender mejor la geología de los antiguos ríos de Marte, los investigadores compararon las rocas de los ríos de la Tierra con las rocas de Marte, incluida la arenisca creada por un río que fluyó por el noroeste de Arkansas hace 300 millones de años.

Hughes estudió Marte extensamente antes de llegar a Arkansas. Decidió cursar un doctorado en la Universidad de Arkansas para poder trabajar con John Shaw, profesor asociado de geociencias y experto en los deltas terrestres. Al aprender más sobre nuestro planeta, Hughes pudo comprender mejor Marte.

Cómo fluyen los ríos

Imagine un río sin diques construidos por el hombre que limiten su curso. El río se movería constantemente, como una cinta serpenteando por el paisaje. Los ríos transportan sedimentos, o materiales sólidos como limo, arcilla y rocas. Los sedimentos erosionan un lado, haciendo que el río se curve en esa dirección, mientras que depositan arena y tierra fina en el lado opuesto.

La región que define hasta qué punto se desplaza un río de un lado a otro a lo largo del tiempo se denomina cinturón de canales.

Un río pierde velocidad al acercarse al océano, una masa de agua enorme y relativamente tranquila. A medida que disminuye la velocidad del flujo, puede transportar menos sedimentos. La materia sólida comienza a desprenderse de la suspensión, creando un delta fluvial . Y con menos sedimentos que erosionen sus orillas, el movimiento lateral del río disminuye. En otras palabras, el cinturón de canales se estrecha al acercarse un río al océano.

Esta sección donde el cinturón de canales se estrecha y el lecho del río desciende por debajo del nivel del mar se llama zona de remanso.

La zona de remanso de un río que desemboca en el océano es extensa. En el caso del río Misisipi, por ejemplo, la zona de remanso comienza cerca de Baton Rouge, a 370 kilómetros de la costa.

Al observar Marte desde la órbita, Hughes encontró evidencia geológica de antiguas zonas de remanso de ríos.

«Se trata de un proceso a gran escala, por lo que podemos verlo desde el espacio en Marte», afirmó Hughes.

La presencia de deltas con largas zonas de remanso proporciona una fuerte evidencia de que alguna vez grandes ríos fluyeron en Marte y desembocaron en un océano antes de que la superficie del planeta se secara hace miles de millones de años.

«Estos deltas son muy maduros», dijo Hughes. «Esto es un punto fuerte a favor de un océano antiguo, o al menos de un gran mar».

Cactus24 (02-10-2025)

