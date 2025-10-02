Kylian Mbappé lidera la convocatoria de Francia

Didier Deschamps dio a conocer la lista de convocados de cara a los partidos de eliminatoria mundialista de Francia.

‘Les Bleus’ se medirán a Azerbaiyán y a Islandia los próximos 10 y 13 de octubre, por lo que ha llamado a 23 jugadores para los compromisos.

Kylian Mbappé encabeza la lista, junto con Jules Koundé, Michael Olise y Hugo Ekitike. Entre las nuevas adiciones a la plantilla están Lucas Chevalier, portero del PSG, y Jean-Philippe Mateta, delantero del Crystal Palace.

En cuanto a las bajas, Deschamps no podrá contar con Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Rayan Cherki, todos ellos habituales en los llamados, pero actualmente lesionados.

Cactus24 02-10-2025

