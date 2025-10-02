Inician las Expoferias Navideñas 2025 en todo el país

Desde La Plaza La Juventud, en Bellas Artes, Caracas, se dio inicio a las Expoferias Navideñas 2025 en todo el país, con la presencia de emprendedores y sectores comerciales que ofertan sus productos y servicios a precios solidarios como parte del inicio de la Navidad en Venezuela.

La actividad estuvo liderada por la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez; el ministro del Poder Popular para la Juventud, Sergio Lotortaro; el ministro del Poder Popular de Comercio Nacional, Luis Villegas; la presidenta de la Gran Misión Venezuela Joven, Génesis Garvett, entre otras autoridades.

La vicepresidenta Rodríguez expresó que son un total de 177 expoferias que se han activado en el territorio nacional, que congregan a mil 500 expositores integrados por emprendedores, comunas, artesanos, sector comercial, entre otros, que ofrecen una amplia variedad de productos como decoración navideña, pintura, tecnología, juguetes, alimentos, ropa y más, con descuentos de hasta un 30 % en comparación con las redes comerciales tradicionales.

Rodríguez expresó que estas iniciativas son un acto de soberanía económica, ya que muestran los productos con sellos venezolanos, como expresión de justicia económica y del esfuerzo colectivo del pueblo ante los hechos que buscan perjudicar al país al sembrar temor con sus guerras psicológicas.

Cactus24 02-10-2025

