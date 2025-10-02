Dos muertos y varios heridos en atentado a una sinagoga en Manchester

Al menos dos personas murieron después de una embestida con un vehículo y un apuñalamiento frente a una sinagoga en Manchester, Inglaterra, el jueves por la mañana. También murió un sospechoso, dijeron las autoridades.

El ataque se produjo en Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío, mientras los fieles estaban reunidos en el interior de la sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park.

La Policía del Gran Manchester dijo que recibió una llamada a las 9:31 a. m. del jueves por la mañana con el informe de que un coche había sido conducido hacia miembros del público, y que varias personas habían sido apuñaladas.

El comisario jefe, Stephen Watson, dijo que los agentes de la Policía del Gran Manchester dispararon mortalmente al atacante en los siete minutos siguientes a la llamada inicial. Dijo que el atacante llevaba un chaleco que parecía contener un artefacto explosivo. La policía dijo que se había impedido que el atacante entrara en la sinagoga gracias a la rápida respuesta de un testigo que los llamó.

Dos personas, miembros de la comunidad judía, murieron en el ataque, dijo la policía. Otras resultaron heridas, entre ellas tres que se encontraban en estado grave el jueves por la tarde.

El ataque se produjo en el exterior de la Congregación Hebrea de Heaton Park, en el norte de Manchester, en torno a la hora en que la congregación tenía previsto celebrar los oficios de Yom Kippur. La policía dijo que un gran número de personas se encontraban en el interior de la sinagoga durante el ataque, pero que habían sido evacuadas de forma segura.

Cactus24 02-10-2025

