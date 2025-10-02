Crucero de Royal Caribbean llega a Miami con 98 personas infectadas de norovirus

El crucero de Royal Caribbean con 98 personas infectadas con norovirus, una enfermedad que causa gastroenteritis, vómitos y diarreas, llegó este jueves al puerto de Miami, tras un itinerario de 13 días, que incluyó México, Panamá y Colombia.

El crucero prometía total relajación, pero terminó siendo una preocupación luego del brote de norovirus entre los pasajeros.

Según informaron los CDC, de 1,874 pasajeros a bordo, 94 resultaron enfermos.

El crucero inició en San Diego, California, el 19 de septiembre.

El primer contagio se reportó el 28 de septiembre, cuando el barco estaba en Panamá.

Al menos 4 tripulantes, de un total de 883, contrajeron el virus.

Royal Caribbean envío el siguiente comunicado:

«La salud y la seguridad de nuestros pasajeros, tripulación y las comunidades que visitamos son nuestra máxima prioridad. Para mantener un entorno que respalde los más altos niveles de salud y seguridad a bordo de nuestros cruceros, implementamos rigurosos procedimientos de limpieza, muchos de los cuales superan con creces las directrices de salud pública».

Durante este jueves el barco permanecía bajo un protocolo especial para desinfectarlo, ya que durante la tarde volverá a navegar.

Cactus24 02-10-2025

