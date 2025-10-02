Cabello: María Corina planea juramentar a Edmundo González a través de la AN de 2015

Diosdado Cabello, vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, denunció la noche de este miércoles 1 de octubre que María Corina Machado “planea juramentar” a Edmundo González Urrutia a través de la Asamblea Nacional (AN) del 2015.

Cabello indicó que, de hacerlo, Machado continúa “consciente de su derrota” y que efectuaría esa decisión “para generar planes desestabilizadores”.

Aseguró que el plan conllevaría a la líder opositora a mantener a Dinorah Figuera en el gabinete de “la extinta Asamblea Nacional”.

El también ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, afianzó que la oposición “está amargada” y montó “una campaña psicológica” para “desmotivar” al pueblo en el “inicio de las Navidades”.

“¿Van a asustar al pueblo? Nuestro pueblo no se va a quedar en casa. Aquí habrá Navidad”, indicó.

Destacó que “la oposición extremista” está usando los eventos generados por el enjambre sísmicos “para relacionarlo con una salida del poder” de Nicolás Maduro.

Con respecto a Juan Guaidó, explicó que este “se molestó con él” porque “mostró una foto de él durmiendo en un avión con la boca abierta”.

“Antes de montarse seguramente se dio su pase y se subió en el avión a comer mosca con la boca abierta”, comentó, en tono irónico.

Puntualizó que el expresidente de la AN de mayoría opositora “tiene un problema grave de drogadicción” y que no es “un mentepollo, sino que vive tan drogado que hasta la mujer lo dejó por eso”.

Alegó que Guaidó “fue de viaje para la Organización de Naciones Unidas (ONU) y nadie le paró bola” porque no es capaz “de sacar a nadie”.

Cactus24 (02-10-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.