10 años de prisión por el abuso sexual en contra de su sobrina

Jhon Henry Barajas Ortega de 43 años, fue condenado a cumplir 10 años de prisión luego de que admitió su responsabilidad en la comisión de violencia sexual en contra de su sobrina de 14 años de edad.

El hecho fue denunciado el 30 de julio del presente año por la madre de la víctima ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en Rubio, municipio Junín del estado Táchira, reseñó el organismo público en nota de prensa.

De acuerdo con la investigación, la madre de la víctima acudió ante el Cicpc en Rubio para denunciar que Barajas Ortega, tío paterno de la adolescente, había obligado a la joven a tener un encuentro sexual con él. De acuerdo con su testimonio, el hecho ocurrió tres días antes en la urbanización Manuel Pulido Méndez ubicada en el sector La Montañita.

En ese sentido, en la declaración ofrecida por la progenitora se supo que fue puesta al tanto de la situación cuando la joven conversó con su padre vía telefónica debido a que el hombre se encuentra fuera de Venezuela. Con dicho conocimiento, la señora acudió a interponer la respectiva denuncia.

Luego de las pruebas médicas y psicológicas pertinentes el hombre resultó aprehendido ese mismo día para ser puesto a disposición del Ministerio Público e iniciar el respectivo proceso penal.

Durante la audiencia preliminar, la Fiscalía 26ª de Táchira ratificó la acusación en contra de Barajas Ortega por la comisión de violencia sexual en perjuicio de su sobrina.

Una vez escuchada la admisión de hechos por parte del acusado, el Tribunal 1º de Control en Materia de Violencia Contra la Mujer dictó la citada condena en su contra y ordenó su reclusión en el Centro Penitenciario de Occidente ubicado en Santa Ana del Táchira.//NP

Cactus24 (02-10-2025)

