WhatsApp live photos, la nueva función para compartir imágenes en movimiento

La aplicación de mensajería WhatsApp ha presentado una de sus actualizaciones más esperadas con la incorporación de las live photos, una función que permite a los usuarios enviar y recibir imágenes en movimiento directamente desde los chats. Esta novedad, disponible tanto en dispositivos con sistema operativo iOS como en Android, amplía las posibilidades para capturar y compartir momentos de una manera más auténtica y dinámica

Las live photos permiten registrar escenas con imagen y sonido, capturando lo que sucede antes y después de que se toma la fotografía. El resultado es un breve clip animado de dos o tres segundos, que añade profundidad y contexto a los recuerdos compartidos entre contactos y grupos.

En dispositivos iPhone, esta opción ya formaba parte del sistema desde hace varias generaciones, mientras que en Android se denomina generalmente “fotos en movimiento”.

Para utilizar esta nueva función de WhatsApp, primero es necesario contar con un teléfono que permita tomar fotos en modo live o en movimiento. El usuario debe ingresar a la aplicación de cámara y activar la función correspondiente, según el modelo y el sistema operativo.

Al tomar la foto, el archivo se guarda automáticamente en el formato adecuado. Luego, desde WhatsApp, basta con seleccionar esa imagen de la galería, donde aparecerá la indicación de “Live” cerca del botón de calidad HD. Antes de enviarla, el usuario puede elegir si desea que el destinatario la reciba con movimiento o como una foto fija.

Una vez enviada, la imagen se visualizará con movimiento dentro del chat para todos los participantes. Si se abre la foto en pantalla completa, en la parte superior aparecerá el distintivo de “live”, disponible para activar y reproducir la secuencia animada con sonido. Esta posibilidad no sólo enriquece la experiencia en WhatsApp, sino que acerca a los usuarios a formas de comunicación más dinámicas, personales y memorables.

La nueva función está disponible en dispositivos que cuenten con la opción de tomar fotos en movimiento desde la cámara nativa. En iPhone, esto abarca la mayoría de los modelos recientes, mientras que fabricantes de Android como Samsung, Xiaomi, Huawei y Google también integran, en diferentes gamas, la función de fotos animadas dentro de su aplicación de cámara.

Es importante asegurarse de que el dispositivo esté actualizado con la última versión del sistema y de WhatsApp para disfrutar de todas las ventajas y evitar posibles inconvenientes de compatibilidad.