Solicitado por homicidio fue detenido por el Cicpc en Menca de Leoni 

Miguel José Jiménez Bermúdez de 37 años, fue detenido en el sector Menca de Leoni de la parroquia Norte, municipio Carirubana, por encontrarse solicitado por homicidio culposo.

Mientras que funcionarios de la Delegación Municipal San Antonio en Táchira, apresaron a Enyerbert Alexander Bencomo Hernández (30), en el Puente Binacional Atanasio Girardo, por haber sido expulsado del territorio colombiano, por cuanto sobre el pesaba una solicitud por homicidio calificado, secuestro agravado y usurpación de identidad.

Ambos quedaron a la orden del Ministerio Público.

Cactus24 (01-10-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.