Solicitado por homicidio fue detenido por el Cicpc en Menca de Leoni 

Por
cactus24
-

      PRODUCTOS DE LIMPIEZA MUREX . Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

Miguel José Jiménez Bermúdez de 37 años, fue detenido en el sector Menca de Leoni de la parroquia Norte, municipio Carirubana, por encontrarse solicitado por homicidio culposo.

Mientras que funcionarios de la Delegación Municipal San Antonio en Táchira, apresaron a Enyerbert Alexander Bencomo Hernández (30), en el Puente Binacional Atanasio Girardo, por haber sido expulsado del territorio colombiano, por cuanto sobre el pesaba una solicitud por homicidio calificado, secuestro agravado y usurpación de identidad.

      Café La onza. Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

ROYAL

Ambos quedaron a la orden del Ministerio Público.

Cactus24 (01-10-2025)
Accede a nuestro  Instagram   y canal de  Whatsapp  para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram  y   Facebook.

 

Artículos relacionadosMás del autor