Sexagenaria detenida por contrabando de 1.600 litros de combustible

Hermencia Vera Rodríguez de 64 años, fue privada de libertad por su presunta responsabilidad en el contrabando de 1.600 litros de combustible.

Tal sustancia fue descubierta el pasado 26 de septiembre, en las adyacencias de una vivienda ubicada en el sector Santa Elena del municipio San Cristóbal; capital del estado Táchira.

De acuerdo con la investigación, durante la referida fecha funcionarios de la PNB en labores de patrullaje se percataron de que en el frente de una vivienda habían varias pimpinas vacias con un fuerte olor a combustible. Al aproximarse hacia el inmueble, descubrieron que Vera Rodríguez era la propietaria y al entrevistarla se enteraron de que se dedicaba a la venta ilegal de gasolina.

En consecuencia, la dama resultó aprehendida en flagrancia y puesta a disposición del Ministerio Público. Vale señalar que, en el procedimiento, se encontraron 67 recipientes contentivos de 20 litros; 3 recipientes de 60 litros, 13 botellas de un litro; otras 17 botellas de plástico de 2.5 litros y 13 botellas con capacidad para dos litros; para un total 1.600 litros.

Durante la audiencia de presentación, la Fiscalía 33ª de Táchira imputó a la sexagenaria por la presunta comisión de contrabando agravado y manejo indebido de sustancias o materiales peligrosos.

Una vez evaluados los elementos de convicción expuestos por la representación fiscal, el Tribunal 6º de Control en esa entidad andina dictó la referida privativa de libertad en contra de Vera Rodríguez y ordenó su reclusión en el anexo femenino del Centro Penitenciario de Occidente; ubicado en Santa Ana del Táchira.

Cactus24 (01-10-2025)

