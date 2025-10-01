SENIAT recaudó más de 141 millardos de bolívares en septiembre

El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) anunció la recaudación fiscal de 141 millardos 30 millones 607 mil 609 bolívares durante el mes de septiembre, consolidando una contribución fundamental para el desarrollo económico y social de la nación.

Así lo informó el ente recadudador a través de la cuenta oficial en la red social Instagram.

En tal sentido, explicó que este significativo ingreso se enmarca dentro de un desempeño fiscal sólido y acumulativo a lo largo del año. En el período de enero a septiembre, la recaudación total asciende a 743.780.010.589 bolívares.

Estos recursos están estratégicamente dirigidos a financiar programas de bienestar social e impulsar la actividad económica.

Lo anterior, en consonancia con los lineamientos establecidos en la Primera Transformación del Plan de las 7T y los lineamientos emanados por el presidente de la República, Nicolás Maduro.

El monto recaudado en el noveno mes del año representa un incremento sustancial en las contribuciones, lo que evidencia la creciente conciencia y responsabilidad tributaria del pueblo venezolano.

Estos aportes constituyen un elemento esencial para la sostenibilidad financiera del país y representan un acto de soberanía frente al desafío que suponen las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno de los Estados Unidos.

SENIAT destaca en su publicación que «La ciudadanía, a través de su cumplimiento, demuestra un firme compromiso con la estabilidad y el progreso colectivo, reforzando la capacidad del Estado para proteger la economía nacional y avanzar en la construcción de un futuro próspero».

Cactus24 01-10-2025

