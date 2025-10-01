Seguirá detenido hombre acusado de la muerte de la joven Joseddy Sánchez

Jesús Eduardo Schotborgh Chirinos, «Chichito», seguirá bajo privación judicial preventiva de libertad después de una audiencia de presentación que concluyó pasadas las 12 de la noche de martes para miércoles con la ratificación de la medida, bajo la imputación de presunto femicidio.

Schotborgh es el único testigo de la muerte de Joseddy Lucía Sánchez Querales, ocurrida este jueves 25 de septiembre.

La audiencia de presentación inició con un periodo en el que la defensa y luego la juez se impusieron de las actas hasta su desarrollo formal desde las 9:00 pm hasta pasadas las 12:00 de la noche. La titular del Tribunal de Control ratificó la privativa de libertad, acogiendo la presunción de femicidio presentada por el Ministerio Público.

Esta decisión marca un giro trascendental en el caso, ya que según las fuentes policiales y la investigación detectivesca se manejaba la hipótesis de una muerte autoinfligida. El MP habría considerado el vínculo entre la hoy occisa y el ahora imputado como un elemento clave para configurar la imputación, a pesar de que aún faltan resultados y experticias como las de telefonía.

«Chichito» está detenido desde el mismo jueves en que Joseddy Lucía Sánchez Querales murió a causa de una herida en el cráneo provocada por un único proyectil disparado con un revólver de su propiedad, dentro de una camioneta que también estaba a su cargo.

Información del periodista Gerardo Morón (@VersiónMorón)

Cactus24 (01-10-2025)

