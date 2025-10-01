Rescatan a siete personas que trasladaban bajo engaño a Trinidad

En una operación de patrullaje marítimo ejecutada por funcionarios de la Dirección de Policía de Espacios Acuáticos del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), capturaron a dos hombres presuntamente vinculados a actividades de trata de personas.

El operativo, realizado en aguas del estado Delta Amacuro, permitió además el rescate de siete personas que eran trasladadas de forma engañosa hacia Trinidad.

Las víctimas, que se encontraban en condiciones de alta vulnerabilidad, fueron atendidas por las autoridades competentes y trasladadas a puerto seguro, donde recibieron asistencia médica y psicológica.

Según información oficial, el grupo había sido captado bajo falsas promesas y se encontraba en tránsito hacia territorio extranjero sin documentación ni garantías.

El ministerio de justicia indica que «Este procedimiento forma parte de las acciones estratégicas que adelanta la Dirección de Policía de Espacios Acuáticos para combatir el crimen organizado en zonas marítimas y fluviales».

Cactus24 01-10-2025

