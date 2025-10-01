Renunciaron dos miembros de la Misión Determinación de Hechos sobre Venezuela de la ONU

Francisco Cox Vial y Patricia Tappatá Valdez, ambos integrantes de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la Organización de Naciones Unidas (ONU) presentaron su renuncia al equipo de investigación.

«Por la presente, le informo mi decisión de renunciar a la Misión, con efecto a partir del 31 de octubre de 2025. Otras obligaciones profesionales, junto con la convicción de que he cumplido con mi papel en la Misión y de que nuevas miradas pueden contribuir mejor al cumplimiento de su mandato, sumadas a las condiciones en las que hemos tenido que trabajar este año, han determinado esta decisión«, escribió Cox Vial en su carta fechada el 23 de septiembre de 2025.

Por su parte, Tappatá Valdez expresó al Embajador Jürg Lauber que el motivo de su renuncia «está basada en las continuas dificultades con que la Misión ha trabajado y las limitaciones recientemente anunciadas que agregarán precariedad. Esto va en contra de nuestro trabajo, que exige contar con un equipo profesional con conocimientos especializados y dedicación«.

Indicó que «para mí es un orgullo haber sido parte de esta Misión junto a mis colegas Marta Camacho Valiñas y Francisco Cox Vial. Durante los cuatro años en que desempeñé mi función proporcionamos a los Estados que conforman el Consejo, a los ciudadanos de Venezuela y al mundo, información cierta y precisa sobre algunos de los numerosos hechos graves ocurridos en ese país. Asimismo, cuando fue posible, documentamos las responsabilidades que le caben a las autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial en las violaciones a los derechos humanos y los crímenes internacionales que tanto padecimiento provocan al pueblo de la República Bolivariana. La trágica y apremiante realidad venezolana exige no solo energía renovada, sino también mayor responsabilidad a los Estados que otorgan mandatos a las comisiones de investigación y a quienes deben asegurar la viabilidad y el funcionamiento de estos procedimientos especiales».

La renuncia de Cox Vial y Tappatá Valdez reduce el equipo investigador a un solo miembro, la presidenta de la Misión, Marta Valiñas, quien ha liderado el trabajo desde la conformación del panel.

Cactus24 01-10-2025

