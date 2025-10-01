Petro ordenó la expulsión de la delegación diplomática de Israel

El presidente de Colombia Gustavo Petro, anunció que tomó la determinación de expulsar a toda la delegación diplomática de Israel en Colombia.

La radical postura del mandatario obedece a la información sobre la detención de dos ciudadanas colombianas que conforman la delegación del país de la flotilla Global Sumud, que tiene la misión de llevar ayuda humanitaria a Gaza. Se trata de Manuela Bedoya y Luna Barreto.

“Si es cierta esta información, hay un nuevo crimen internacional de Netanyahu. Han sido detenidas en aguas internacionales dos ciudadanas colombianas que estaban en actividades de solidaridad humana con Palestina”, posteó en su cuenta de X.

Petro agregó: “Cancillería debe hacer todas las demandas respectivas, incluso en la justicia israelí. Invito a abogados internacionales que se pongan al servicio de Colombia, al lado de nuestros abogados”.

“El tratado de libre comercio con Israel se denuncia de inmediato. Sale toda la delegación diplomática de Israel en Colombia. El batallón Guardia Presidencial, de acuerdo a su función, ejercerá la seguridad de la Casa de Nariño”, insistió el mandatario colombiano en el trino.

Además, expresó: “EE. UU. decidió llevarse las armas que, según ellos entregaron en comodato, de inmediato deben ser suplidas por la seguridad colombiana. Esa eran las llamadas ayudas, subordinar los pueblos”.

“Colombia ayudará a todo pueblo que requiera nuestra colaboración para controlar la entrada de drogas a su país. Hannah Arendt, la filósofa que analizó el totalitarismo, señaló en los años 50 que los nazis seguían vivos”, insistió el jefe de Estado.

Cactus24 01-10-2025

