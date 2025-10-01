Perú confirma la captura del presunto líder detrás del triple feminicidio en Argentina

La Dirección Antidrogas de la Policía Nacional de Perú detuvo a Tony Janzen Valverde Victoriano, alias ‘Pequeño J’, presunto autor intelectual del feminicidio de tres jóvenes de entre 15 y 20 años en Argentina.

Había huido por tierra y en el momento de su arresto estaba viajando en un camión desde Bolivia.

Según los investigadores, su intención era encontrarse en Perú con el argentino Matías Ozorio, su mano derecha y detenido también este martes.

Pequeño J fue rastreado y ubicado por la policía porque seguía utilizando su teléfono móvil. “Ni el chip le había cambiado. Una cosa muy rudimentaria. El número era el mismo que un testigo había aportado a la justicia. Algo muy poco profesional para un narco”, declaró la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, al diario Clarín.

El triple feminicidio perpetuado el pasado viernes 19 de septiembre en la provincia de Buenos Aires fue transmitido en vivo en un grupo cerrado de redes sociales como un mensaje de advertencia para miembros de una organización transnacional del narcotráfico, según confirmó a última hora del miércoles el ministro de Seguridad del distrito, Javier Alonso.

El funcionario provincial contó en entrevista con el canal TN que «toda la sesión de asesinato y tortura» de tres mujeres (dos de 20 y una de 15) fue transmitida «en vivo por redes sociales y aparentemente la habrían visto 45 personas que forman parte de esa cuenta de Instagram».

Según la reconstrucción que pudo hacer la policía Argentina, Lara, Brenda y Morena salieron de sus casas el viernes 19 de septiembre por la noche rumbo a una supuesta fiesta que en realidad era una trampa. Subieron engañadas a una furgoneta que las llevó hasta una casa de Florencio Varela, en la periferia sur de la provincia de Buenos Aires, donde fueron asesinadas.

La policía dio con la casa tras cinco días de búsqueda siguiendo la señal del teléfono móvil de una de las víctimas. Cuando entraron a la vivienda, ubicada en un barrio precario, una pareja limpiaba manchas de sangre con abundante lejía en las paredes y los pisos. En el jardín encontraron tierra removida. Las mujeres habían sido enterradas a gran profundidad, cubiertas con mantas, piedras y cemento en un hoyo abierto antes del asesinato.

A Lara le habían cortado los cinco dedos de una mano y parte de la oreja antes de degollarla. A Brenda la habían asesinado de un fuerte golpe en la cabeza, luego de torturarla hundiéndole un cuchillo repetidas veces en el cuerpo. Morena tenía la cara destrozada a golpes y el cuello roto.

La investigación apunta a un crimen mafioso ligado al narcotráfico y a escenas de extrema violencia, mientras organizaciones feministas y de derechos humanos exigen justicia.

Cactus24 (01-10-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.