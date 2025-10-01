Oktoberfest de Múnich vuelve a abrir sus puertas; autoridades confirmaron que no existe riesgo para los asistentes

El tradicional Oktoberfest de Múnich vivió una de sus jornadas más tensas en años tras la activación de un protocolo de emergencia por una amenaza de explosivos que obligó a cerrar el recinto durante varias horas. La alerta se desencadenó luego de un incendio y varias explosiones en un barrio de la ciudad, que dejaron dos personas muertas y otras dos heridas.

Finalmente, tras intensos operativos de seguridad, las autoridades confirmaron que no existe riesgo para los asistentes y el festival vuelve a abrir sus puertas.

El origen de la alarma se situó en el barrio de Lerchenau, donde un hombre de 57 años habría provocado un incendio en una vivienda familiar. Según las autoridades, en el lugar se encontraron restos de explosivos y una mochila con un artefacto que aún debía ser desactivado: el sospechoso fue hallado muerto cerca de un lago, en lo que se presume fue un suicidio.

Según La Voz de Ibiza, la magnitud de la amenaza llevó a las autoridades a suspender el Oktoberfest durante más de ocho horas. El recinto fue rastreado con 25 perros detectores de explosivos y más de 600 agentes participaron en la operación, con refuerzos de la Policía Federal y del Estado de Baviera.

El alcalde de Múnich, Dieter Reiter, explicó que la decisión de reabrir el festival se tomó una vez que la Policía descartó riesgos. Por su parte, Christian Huber, vicepresidente de la Policía local, insistió en que no se encontraron explosivos en el área del Oktoberfest y que la clausura fue una medida estrictamente preventiva.

