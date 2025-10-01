Ministerio de Educación abre debate nacional sobre las tareas escolares

Con la presencia de universidades, docentes, estudiantes, organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales, este miércoles se dio inicio en Caracas al debate público sobre el impacto de las tareas escolares, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Educación con el propósito de replantear el rol de esta herramienta dentro del sistema educativo venezolano.

El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, explicó que la discusión se guiará bajo cuatro grandes direcciones. La primera, recopilar y sistematizar las investigaciones, planes y experiencias que ya existen sobre el tema; y la segunda, abrir nuevas líneas de estudio desde las universidades para dar sustento científico a las decisiones que se adopten en materia de tareas escolares.

La tercera línea, señaló el ministro, será escuchar a los principales protagonistas del proceso: las familias, los maestros de aula y los propios estudiantes. Rodríguez destacó que la construcción de políticas públicas no puede basarse únicamente en visiones burocráticas o investigativas, sino también en la mirada directa de quienes viven a diario la dinámica escolar. En este sentido, recordó que en Venezuela los representantes no son solo padres y madres, sino también abuelos, tíos o hermanos mayores que acompañan la educación de los niños.

La cuarta dirección apunta a generar recomendaciones concretas tras este proceso de consulta, con el mayor consenso posible, para avanzar hacia una política más integral y ajustada a la realidad de los hogares y de las instituciones educativas.

Finalmente, Rodríguez agradeció la participación de los convocados y anunció la creación de una comisión coordinada por el viceministro Alejandro López, que tendrá la tarea de organizar estas líneas de acción. Según el ministro, el debate sobre las tareas escolares es también una oportunidad para reflexionar de manera más amplia sobre el rumbo de la educación venezolana y la necesidad de optimizar sus herramientas pedagógicas.//Noticias24hrs

Cactus24 01-10-2025

