Marco Rubio se reúne con la Primera Ministra de Trinidad y Tobago

La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad Bissessar, se reunió este martes con el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, en Washington DC. La mandataria tomó parte en la 80 semana de alto nivel de Naciones Unidas.

“Entre los temas principales relacionados con la seguridad nacional, probablemente esté en nuestra lista de discusión. Además, la seguridad energética también es vital para nosotros, en lo que respecta a los recursos de hidrocarburos que se encuentran en nuestras aguas”, afirmó la mandataria camino a la reunión.

En marzo del presente año Marco Rubio realizó una gira por el Caribe Oriental que incluyó a Guyana, Suriname y conversaciones con líderes de Jamaica y Trinidad y Tobago. Entre los tópicos fundamentales, estuvo la política hostil hacia Venezuela.

La primera ministra, en el contexto de las recientes agresiones de Estados Unidos hacia Venezuela, ha sido enfática en su respaldo al despliegue naval del ejército norteamericano y a los ataques con misiles contra embarcaciones pequeñas supuestamente provenientes de Venezuela con pretendidos cargamentos de drogas. Persad Bissessar incluso ofreció su territorio nacional como base militar estadounidense en caso de una supuesta invasión a Venezuela.

“También hemos conseguido una reunión con el Ministro Sobers, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos y el Secretario Principal Rubio, para discutir los aranceles y ver cómo podemos optimizarlos” refirió la primera ministra.

Una vez culminada la reunión, la mandataria no ofreció detalles del diálogo pero anunció que tenía “buenas noticias” para Trinidad y Tobago. Persad-Bissessar salió de Trinidad el 25 de septiembre, donde se dirigió a la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) en Nueva York. En un principio tenía previsto regresar hoy, pero prolongó su viaje tras la invitación de Rubio.

Otras reuniones, mismos aliados

El 24 de septiembre, en el contexto de la 80 semana de alto nivel de Naciones Unidas, el secretario de estado de Estados Unidos Marco Rubio se reunió con otro aliado en el Caribe y en su avanzada hostil contra Venezuela, Irfaan Ali, presidente de Guyana.

“El Presidente Ali y el Secretario Rubio destacaron la importancia de la asociación estratégica existente para promover la seguridad regional, especialmente para apoyar los esfuerzos regionales en la lucha contra el narcoterrorismo y los delitos transnacionales”, según un post en Facebook de la presidencia guyanesa.

Guyana ha usado como excusa el reclamo histórico de Venezuela sobre la Guayana Esequiba, para justificar la presencia militar estadounidense en su territorio y amenazar directamente a la República Bolivariana. El motivo detrás de estas acciones es económico más que político, dado que Guyana y ExxonMobil se apropian del crudo en aguas por delimitar, a pesar de los reclamos legítimos de Venezuela.

