Maestra de secundaria alimentó a una serpiente de su aula con un gatito

Una maestra de secundaria en el condado de Wise, en Texas (EEUU), alimentó a una serpiente con un gatito vivo pero enfermo en su aula, reconoció el distrito el viernes, aunque no frente a sus estudiantes.

El superintendente del Distrito Escolar Independiente de Alvord, Randy Brown, emitió un comunicado para corregir las acusaciones en redes sociales, según las cuales la maestra alimentó a una serpiente con un gatito vivo durante la clase.

Brown dijo que un padre notificó al departamento de policía del distrito y a la División de Control de Animales de la Oficina del Sheriff del Condado de Wise sobre el incidente, lo que provocó investigaciones del distrito escolar y la policía local.

Brown dijo que la maestra, «una educadora experimentada y amante de los animales» que imparte zootecnia avanzada, alimentó a una serpiente con el gatito «enfermo» antes del inicio de clases y luego se lo contó a sus alumnos. La maestra luego permitió que un alumno se llevara a casa otros tres gatitos enfermos con el permiso de sus padres.

Los otros gatitos murieron en la casa del estudiante, dijo Brown.

Más tarde, la maestra se disculpó con sus estudiantes y eliminó todas las serpientes de su salón de clases, dijo Brown.

La policía local y el fiscal del condado revisaron el caso, pero lo remitieron al distrito para que tome medidas administrativas, dijo Brown, lo que significa que hay límites sobre qué más puede compartir.

«Si bien no podemos brindar detalles adicionales, podemos confirmar que se trató de un incidente único y aislado que fue abordado y remediado por completo», afirmó Brown.

Alentó a todos los padres que tengan preocupaciones sobre sus hijos a informarlos al personal del distrito.

Cactus24 (01-10-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.