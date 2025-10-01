La razón por la que Taylor Swift habría dicho «no» a la Super Bowl 2026

La 14 veces ganadora del Grammy: Taylor Swift, no subirá al escenario de medio tiempo del Super Bowl 2026 .

Se dice que Swift decidió no participar en el espectáculo de medio tiempo tras la denegación de sus supuestas demandas. Una fuente de la industria musical declaró a Shuter que Swift supuestamente solicitaba que se le pagara por el evento, pero, según se informa, a los artistas del Super Bowl solo se les paga según la escala sindical y no por la actuación en sí, a diferencia de otros espectáculos que realizan a lo largo de su carrera. El Super Bowl suele utilizarse como herramienta promocional para los artistas; sin embargo, dada su fama de megaestrella, supuestamente esperaba más.

“No pedía favores, pedía respeto”, dijo un ejecutivo de la industria musical citado por Shuter. “Taylor sabe lo que vale. Sabe el nivel de audiencia que genera, la atención mundial que genera. No iba a ceder eso gratis”.

El ejecutivo añadió: «Taylor Swift no necesita ‘exposición’. Quería un contrato que reflejara su valor».

Dado que las supuestas peticiones de Swift no fueron atendidas, Shuter informa que el acuerdo ya no está sobre la mesa.

La NFL, junto con su patrocinador Apple Music, estaba decidida a contratarla para 2026 tras años de especulaciones. Pero como ambas partes se niegan a ceder, el acuerdo está muerto, por ahora, informó Shuter.

El periodista cree que “la sensación dentro de la industria es que la NFL desperdició la oportunidad de su vida”.

Una fuente cercana le dijo a Shuter que Swift «no necesita el Super Bowl», y agregó: «Pero el Super Bowl definitivamente la necesita. Sin Taylor, es solo otro espectáculo de medio tiempo».

¿Por qué los fans pensaron que Taylor Swift actuaría en el Super Bowl?

El nombre de Swift comenzó a circular como contendiente para el codiciado espectáculo de medio tiempo del Super Bowl después de que el comisionado de la NFL, Roger Goodell, le dijera al programa Today de NBC que la cantante sería recibida con los brazos abiertos.

“Siempre nos encantaría que Taylor tocara”, explicó Roger durante su entrevista del 3 de septiembre en Today. “Tiene un talento muy especial. Y, obviamente, sería bienvenida en cualquier momento”.

Este domingo se anunció que el puertorriqueño Bad Bunny encabezará el próximo espectáculo de medio tiempo de la NFL .

Cactus24 (01-10-2025)

