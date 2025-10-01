La NASA anuncia planes para crear «un pueblo» en la Luna

La NASA instalará una «aldea» entera en la Luna en 2035, según el jefe de la agencia espacial estadounidense.

Sean Duffy, administrador de la NASA, ha revelado planes para construir un puesto avanzado sostenible y permanente en la superficie lunar dentro de la próxima década.

Duffy apareció en un panel en el Congreso Aeronáutico Internacional (IAC) en Sydney junto a los jefes de otras agencias espaciales internacionales.

Durante el panel, dijo: ‘Vamos a tener vida humana sostenida en la Luna.

«No sólo un puesto avanzado, sino un pueblo.»

En febrero del próximo año, la NASA lanzará la misión Artemis II y enviará cuatro astronautas al primer viaje lunar en más de 50 años.

Aunque Artemis II no aterrizará en la superficie de la Luna, el objetivo final de la NASA es establecer una base a largo plazo en la Luna .

Es probable que esa base funcione con energía nuclear, tenga capacidad para albergar astronautas de forma permanente y esté construida con materiales encontrados en la superficie lunar.

Este año, el tema de la conferencia del IAC fue “Espacio sustentable: Tierra resiliente”, que el Sr. Duffy interpretó como la manera en que la NASA podría sustentar la vida en el espacio.

Mientras los jefes de las agencias espaciales europeas, canadienses y japonesas hablaban de cómo sus satélites estaban ayudando a la investigación climática, la NASA se centraba exclusivamente en la exploración espacial.

Además de revelar sus planes para la Luna, el Sr. Duffy también hizo afirmaciones audaces sobre las ambiciones de Estados Unidos para Marte.

Cuando se le preguntó cómo se vería el éxito de la NASA dentro de una década, el Sr. Duffy dijo que la agencia habría «dado pasos agigantados en nuestra misión para llegar a Marte».

También predijo que Estados Unidos estaría «a punto de poner botas humanas en Marte».

Sin embargo, el objetivo más inmediato de la NASA es volver a poner humanos en la Luna por primera vez desde que concluyeron las misiones Apolo en 1972.

Durante la misión Artemisa II, el próximo febrero, los astronautas probarán el cohete Space Launch System y la nave espacial Orion que eventualmente llevará humanos a la Luna.

Durante 10 días, la tripulación viajará 9.200 kilómetros más allá de la Luna, probando los sistemas de a bordo y recopilando datos sobre las reacciones de sus cuerpos, antes de regresar a la Tierra.

Pero la gran prueba para la NASA llegará a mediados de 2027 con el lanzamiento de Artemis III, que planea aterrizar dos astronautas en un sitio cerca del polo sur de la Luna.

A diferencia de las misiones Apolo, que pasaban hasta 22 horas en la superficie lunar, Artemisa III requerirá que los astronautas vivan en la Luna durante unos siete días.

Los datos que recopilen sobre la geología y las condiciones alrededor del Polo Sur se utilizarán para preparar el objetivo final de construir una base permanente en la Luna.

Aunque los detalles técnicos aún no están claros, el aspecto que podría tener esa base lunar está empezando a tomar forma.

En agosto, el Sr. Duffy lanzó una directiva pidiendo que Estados Unidos se convirtiera en la primera nación en poner un reactor nuclear en la Luna .

Después de esto, la NASA ha emitido una solicitud de información (RFI) pidiendo a las empresas que registren su interés en construir el reactor.

La NASA afirma que este reactor, denominado Sistema de Energía de Superficie de Fisión, deberá pesar menos de 15 toneladas y ser capaz de producir 100 kWe de energía .

Esa energía es suficiente para alimentar una base lunar durante las noches lunares de 14 días, durante las cuales los paneles solares serán ineficaces.

Cualquier reactor que demuestre ser útil en la Luna también será valioso para futuras misiones de exploración marciana, donde las distancias extremas requieren que los humanos permanezcan en la superficie durante largos períodos.

La NASA también ha comenzado a investigar los materiales que podrían utilizarse para crear la estructura de la base.

En un experimento reciente, los astronautas de la ISS practicaron técnicas de mezcla de cemento para ver qué tan bien funcionaban en condiciones fuera de la gravedad de la Tierra .

En una declaración, los funcionarios de la NASA dijeron que una opción para construir la base lunar podría ser «utilizar el entorno de microgravedad para mezclar el suelo lunar con otros materiales para hacer cemento y construir estructuras habitables en la luna «.

Cactus24 (01-10-2025)

