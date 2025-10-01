Joven inspirado en el nazismo mata a toda su familia para alcanzar «la inmortalidad»

Riccardo Chiarioni, el joven de 17 años que en 2024 asesinó a su madre, padre y hermano de 12 años con 108 puñaladas, estaba lúcido al planear y ejecutar la masacre.

Estaba tan lúcido que «distinguió la realidad de la imaginación y varió lúcidamente sus acciones según fuera necesario, antes, durante y después del homicidio múltiple «.

Así reconstruye el razonamiento de 51 páginas, firmado por la jueza Paola Ghezzi. El Tribunal de Menores condenó a Chiarioni a 20 años, la pena máxima en un juicio acelerado, sin reconocer su estado de semidesconfianza. La masacre, que tuvo lugar en la casa adosada de Paderno , en el interior de Milán (Italia), en la noche del 31 de agosto al 1 de septiembre de 2024, fue la masacre de una familia «normal».

Sin motivo. Una masacre ocurrida pocas horas después de la fiesta del 51.º cumpleaños de su padre, durante la cual nadie en la familia notó nada inusual en el comportamiento del menor. Aparentemente era un niño normal, pero albergaba odio e inquietud. Durante el interrogatorio inicial, se justificó ante la fiscalía diciendo que «no creía haber hecho nada grave». El psiquiatra Franco Martelli escribió en su informe pericial que Riccardo «vivía entre la realidad y la fantasía, deseando escapar a un mundo de fantasía, al que llamaba inmortalidad», y para lograrlo, creía en su interior que necesitaba liberarse de sus seres queridos. El obstáculo para la inmortalidad era el amor «abrumador» de sus padres. Una incomodidad que nadie había notado jamás.

Sin embargo, los expertos creen que el joven, ahora de 19 años, es un «manipulador» que planeó los asesinatos «hasta el último detalle» y que demostró astucia al «tender la trampa para matar a sus padres en su dormitorio, no en el principal», tras haber atacado ya a su hermano menor. Atacó sus «cuerpos sin vida» y atacó a su padre por la espalda, tras aparentemente detenerse tras atacar a su hermano y a su madre. El Tribunal también señaló que el análisis de los dispositivos del joven reveló imágenes, como la foto de «Mi lucha», o «pensamientos expresados ​​que demuestran sus inclinaciones hacia la ideología fascista, nazi y homófoba».

También intentó evadir las investigaciones para asegurar su propia impunidad: el plan era culpar primero a la madre y luego al padre. El abogado de Chiarioni, Amedeo Rizza, apelará: «Obviamente, discrepo de este razonamiento. El juez no reconoció el impacto concreto ni la relación causal entre la condición de Riccardo y el delito cometido».

Cactus24 (01-10-2025)

