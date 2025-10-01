Influencer venezolana muere a los 30 años: sufría fuertes dolores de cabeza

La comunidad digital de la influencer Paola Caldera, está de luto. Su familia ha confirmado a través de su cuenta de TikTok, donde acumulaba más de 250.000 seguidores, que la creadora de contenido de origen venezolano ha fallecido tras meses de lucha contra la leucemia linfoide aguda.

La historia de Caldera dio un giro inesperado en septiembre de 2024. Madre de dos niños, de 2 y 7 años en aquel momento, compartía en redes sociales una vida cotidiana con una comunidad pequeña y discreta. Todo cambió cuando acudió al médico por unos intensos dolores de cabeza. Entonces, las pruebas médicas revelaron un diagnóstico fulminante: cáncer en la sangre y médula ósea.

Desde entonces, decidió transformar el sentido de sus publicaciones. Abandonó el contenido habitual y comenzó a visibilizar su enfermedad, transmitiendo mensajes de fuerza y superación que, poco a poco, atrajeron un creciente apoyo y ampliaron su alcance.

SU ÚLTIMO MENSAJE

En la publicación con la que su familia anunció su muerte, se puede leer un emotivo texto: “Hoy despedimos a un ser que iluminó nuestras vidas con su fuerza, su amor y su sabiduría, incluso en los momentos más difíciles. La leucemia pudo contener su presencia física, pero nunca la huella que dejó en nuestros corazones”.

El mensaje aparece acompañado de un carrusel de imágenes de la influencer y de una melodía cuya letra refuerza la despedida: “Eres lo que el sol siempre quiso ser”.

La familia añadió además unas palabras finales que subrayan el legado de Caldera: “Nos queda su ejemplo de valentía, su infinita bondad y los recuerdos que siempre nos acompañarán. Descansa en paz, Caldera. Tu luz seguirá brillando en cada uno de nosotros”.

LA ‘RAPUNZEL’ DE LAS REDES

En los comentarios a la publicación, se repite con frecuencia el apodo de ‘Rapunzel’, con el que la identificaban sus seguidores por la larga melena que lucía en sus primeros meses en redes. También se multiplican las preguntas y reflexiones sobre una realidad que preocupa cada vez más: el aumento de jóvenes creadores de contenido que en los últimos meses han perdido la vida de forma prematura.

Cactus24 (01-10-2025)

