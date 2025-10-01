Explosión de gas provoca el colapso parcial de un edificio de apartamentos en Nueva York

Una explosión de gas en un edificio de apartamentos en el Bronx provocó un colapso parcial este miércoles por la mañana, dejando una esquina del edificio convertida en una pila de escombros.

La policía de la ciudad dijo que recibió llamadas al 911 sobre un derrumbe de un edificio poco después de las 8 a. m. del miércoles en el edificio Mitchel Houses.

«Al llegar, los oficiales observaron un derrumbe parcial del edificio», dijo la policía en un comunicado.

El departamento de bomberos de la ciudad informó que no había reportes inmediatos de heridos. Añadió que estaba respondiendo a un reporte de una explosión de gas que derrumbó el pozo de un incinerador en el edificio del Bronx.

El resto del edificio parecía estar estable sin apartamentos afectados, pero eso estaba siendo investigado por el Departamento de Edificios.

En el lugar del derrumbe se podía ver una pila de ladrillos y escombros.

El edificio es una vivienda pública municipal. Se enviaron varios mensajes a la Autoridad de Vivienda solicitando comentarios.

Un video del lugar muestra un rascacielos con una esquina derrumbada desde la planta baja hasta el tejado. Videos de residentes cercanos mostraron una nube de polvo que se elevaba sobre el bloque momentos después del derrumbe.

Al parecer el pozo del incinerador se derrumbó a lo largo de todo el edificio. Aplicación ciudadana

El alcalde Eric Adams dijo que le informaron sobre la emergencia y que las autoridades aún estaban realizando una evaluación completa. «Por su seguridad, eviten la zona», escribió en X.

Los pozos de incineración de los edificios de la ciudad de Nueva York se usaban antiguamente para eliminar la basura, que luego se quemaba allí mismo. Sin embargo, han sido reemplazados en gran medida por compactadores de basura, que pueden usar los mismos conductos.

En julio de 2023, una imponente grúa de construcción se incendió en las alturas del West Side de Manhattan, lo que provocó que su largo brazo se desprendiera, se estrellara contra un edificio cercano y cayera en picado a la calle mientras la gente corría por sus vidas en la acera. Varias personas sufrieron heridas leves en el derrumbe, pero nadie falleció.

Cactus24 (01-10-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.