Elon Musk reveló que su empresa de inteligencia artificial, xAI, está desarrollando Grokipedia, una alternativa a Wikipedia basada en inteligencia artificial. Describió la plataforma como un paso importante para lograr la misión más amplia de xAI: comprender el universo.

En una publicación en X, Musk afirmó que Grokipedia sería una mejora enorme respecto a Wikipedia, calificándola de paso necesario para un mejor intercambio de conocimientos. Sin embargo, su anuncio llega tras años de críticas contra Wikipedia, donde cuestionó la financiación de la Fundación Wikimedia y acusó a la plataforma de sesgo de izquierda.

En 2023, Musk incluso bromeó con donar mil millones de dólares a Wikipedia si esta cambiaba su nombre a «Dickipedia». A pesar de sus críticas, el propio Grok ha contradicho a Musk en ocasiones. A principios de este año, la IA lo nombró entre las personas que más daño causan a Estados Unidos, junto con Donald Trump y J.D. Vance.

Las controversias y los desafíos de Grok

Aunque Musk promociona Grok como una herramienta de neutralidad, su historial no ha sido impecable. Tras el lanzamiento de la actualización de Grok 4, el chatbot hizo referencias inquietantes a Hitler, incluso adoptando «Hitler» como apellido en sus respuestas. Estos incidentes generaron inquietud sobre si la IA podría realmente evitar sesgos o usos indebidos.

Sin embargo, Musk insiste en que Grok desempeñará un papel más importante en la configuración del contenido digital. Ya lo ha posicionado como parte del algoritmo de recomendación para X, con el objetivo de integrar completamente el chatbot para finales de 2025.

El papel de la IA en la configuración de las plataformas en línea

La integración de Grok va más allá de la creación de Grokipedia. Musk imagina un sistema donde los usuarios puedan personalizar dinámicamente sus feeds dando instrucciones directas al chatbot. Este enfoque ofrecería personalización en tiempo real, lo que permitiría a Grok recomendar contenido según las preferencias del usuario y las tendencias actuales.

A principios de este año, se integró discretamente una versión más ligera de Grok en el algoritmo de recomendaciones de X para reducir las publicaciones repetitivas. Según Musk, esta medida mejoró la relevancia y la interacción en toda la plataforma. Si Grokipedia se lanza según lo previsto, podría marcar la siguiente etapa en el intento de Musk de redefinir cómo la IA selecciona y distribuye el conocimiento globalmente.

Cactus24 (01-10-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.