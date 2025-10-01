Detenidos en México cuatro colombianos vinculados al asesinato de B King y DJ Regio Clown

La Fiscalía del estado de México investiga a cuatro ciudadanos colombianos detenidos hace cerca de una semana, señalados de tener vínculos con el asesinato de los artistas Bayron Sánchez, conocido en el mundo musical como B King, y Jorge Luis Herrera, cuyo nombre artístico era Regio Clown.

Los colombianos capturados han sido identificados como Yuli Catherine Felicidad Zapata, Yonier Alexander Mantilla Gómez, Samuel Leandro Quintero Ruiz y Juan Fernando Córdoba Rendón, todos oriundos del Valle del Cauca.

Según sus familias, estos hombres fueron detenidos en el municipio de Tepetlaoxtoc, estado de México, y desde el momento de su arresto permanecen incomunicados.

La última comunicación de los familiares con los detenidos fue el 23 de septiembre, cuando uno de los sospechosos habló con su hermano por teléfono; al día siguiente, las llamadas dejaron de ser respondidas, reseña SEMANA.

Katerine Correa Rendón, hermana de Juan Fernando Córdoba Rendón, se expresó lo siguiente al medio de comunicación: “Esto no nos ha dejado dormir ni comer; han sido noches muy difíciles”

“Lo único que nos han dicho es que la camioneta y una motocicleta donde ellos trabajaban y se movilizaban fueron encontradas en el lugar donde aparecieron los cuerpos, pero eso no tiene relación”, siguió.

Por el momento, la Fiscalía mexicana no se ha pronunciado en cuanto al estado de los detenidos ni de su papel en el caso del asesinato.

Cactus24 01-10-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.