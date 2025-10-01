Detenido por practicar actos lascivos contra una niña de 11 años

Jorge Rincón, de 60 años de edad, fue detenido por el presunto abuso sexual contra una niña de 11 años.

La denuncia fue interpuesta por la progenitora de la menor, quien señaló a Rincón de tocarle las partes íntimas de su hija, al recibir el alerta los funcionarios del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez), en San Francisco Oeste, se dirigieron hasta el lugar donde labora el sindicado, específicamente en la avenida 15 Las Delicias, de Maracaibo, para su arresto, quien quedó a la orden de la Fiscalía 35 del Ministerio Público.

La menor fue llevada al centro médico El Silencio donde fue valorada.

Prensa Cpbez

Cactus24 (01-10-2025)
