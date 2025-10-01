Clausuran agencias de viajes en Perú usadas por “coyotes” para ingreso ilegal de extranjeros

En un operativo conjunto, la PNP, Sunafil, Sutrán y fiscalizadores de la Municipalidad Provincial de Tumbes clausuraron tres agencias de viaje que funcionaban como fachada para favorecer la migración irregular de ciudadanos extranjeros.

Los locales intervenidos —El Exclusivo, Murga, Serrano y Vigo— eran usados por coyoteros para vender boletos sobrevalorados de hasta 300 soles y trasladar a los migrantes en buses hasta Lima sin cumplir con las normas de seguridad.

“Cuando los coyoteros no captan a los migrantes, los traen a estos lugares para cobrarles entre 250 y 300 soles. Compran boletos más baratos en otras agencias y los esconden”, explicó el general Luis Pacheco Cornejo, jefe del Frente Policial de Tumbes.

Durante el operativo fueron intervenidos 18 extranjeros, en su mayoría venezolanos, quienes fueron trasladados a Seguridad del Estado para determinar su situación migratoria.

Panamericana TV además informa que el subgerente de fiscalización Fredy Peña informó que solo la agencia El Exclusivo fue clausurada, al no contar con licencia de funcionamiento, certificado de inspección técnica, señalizaciones, extintores ni botiquín de emergencias.

Cactus24 01-10-2025

