Capturan en Perú a Pequeño J, autor intelectual del triple crimen en Argentina

La Policía Nacional de Perú detuvo a Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J, autor intelectual de los homicidios de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, cuyos cuerpos mutilados fueron enterrados en el fondo de una casa de Florencio Varela.

El sindicado autor intelectual del triple crimen de Florencio Varela fue atrapado en Pucusana, una zona de pescadores y de balnearios, situada a 70 kilómetros de Lima cuando se desplazaba en un camión.

Lea: https://cactus24.com.ve/2025/09/26/interpol-emitio-alerta-roja-para-hallar-al-culpable-del-triple-femicidio-en-argentina/

Los organismos tenían el dato de que ayer se iba a encontrar en Lima con Matías Ozorio, su lugarteniente, un ciudadano argentino de 28 años, que fue detenido ayer a las 10 por personal de la policía peruana.

“Pequeño J se dirigía al punto de encuentro con Ozorio, pero en vez de encontrarse con su ladero se topó con el personal de la Policía Nacional de Perú y quedó detenido”, explicaron fuentes de la investigación a La Nación.

“Teníamos intervenidas las líneas telefónicas utilizadas por Pequeño J y Ozorio. Seguíamos los pasos de los dos sospechosos y sus planes futuros”, sostuvieron fuentes del caso.

En una conferencia de prensa, el general Zenón Santos Loayza Díaz jefe de la Dirección de Antidrogas de la Policía Nacional de Perú, confirmó que la Policía de la Provincia de Buenos Aires aportó información clave para detener a Pequeño J.

Loayza Díaz contó que Pequeño J llegó a Perú vía terrestre desde Bolivia y que había contratado “los servicios” para que lo llevaran hasta la ciudad de Lima.

Cactus24 01-10-2025

