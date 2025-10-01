Adolescente ordenó asesinato de su madre porque la prostituía

Funcionarios de la Delegación Municipal Achaguas, detuvieron a una joven de 16 años como autora intelectual del asesinato de su madre y a sus tres cómplices, quienes figuran como autores materiales del hecho ocurrido en el sector Vista Alegre, municipio Muñoz del estado Apure.

La necropsia de la víctima identificada como Diana Carolina Vargas Márquez (39), reveló que la muerte fue provocada por asfixia mecánica, fractura de hioides y estrangulación a mano.

Tras tener conocimiento de la causa de muerte, se desarrolló un extenso trabajo técnico – científico que permitió determinar que la autora intelectual del crimen, fue su hija de 16 años, ya que presuntamente, su madre la forzaba a prostituirse.

La joven contactó a Yecson Joel Tabares Contreras (28), apodado El Jeison, Manuel Jesús Veliz Carvajal (23), apodado El Manuel y, Nelvis Rafael Corona Contreras (25), apodado El Culebra, con los cuales tuvo intimidad a cambio de que le dieran una brutal golpiza a su madre, sin embargo, alias culebra la asesinó.

Cactus24 01-10-2025

