Actor Gary Oldman, nombrado caballero del Imperio Británico

El actor ganador del Oscar Sir Gary Oldman reveló que el Príncipe William admitió ser un «fan» cuando le otorgó el título de caballero en el Castillo de Windsor el martes.

La estrella de cine nacida en Londres, de 67 años, fue reconocida por sus servicios al drama en los King’s Birthday Honors .

Sir Gary dijo que se sentía «muy honrado y halagado» al recibir el premio.

Dijo: “Creo que me siento muy honrado, muy humilde y halagado, creo que en igual medida.

“No se compara con nada más.

Pensé que el Oscar fue algo muy importante. Sin faltarle el respeto a la academia, pero palidece en comparación con esto. Ha sido simplemente maravilloso.

Sir Gary es conocido por su estilo de actuación versátil, habiendo interpretado una variedad de figuras, desde el ex primer ministro Sir Winston Churchill hasta el miembro de Sex Pistols Sid Vicious.

Uno de sus papeles más recientes y reconocibles es el del veterano agente del MI5 Jackson Lamb en Slow Horses de Apple TV, basada en la serie de libros Slough House del escritor británico Mick Herron.

El Príncipe de Gales admitió que era fanático del programa, pero le dijo a Sir Gary que cada vez que lo ve en la pantalla, solo quiere «darle un buen lavado».

El actor dijo que bromeó en respuesta: «Bueno, creo que me he arreglado bien hoy».

Su papel en The Darkest Hour le permitió arrasar en la temporada de premios de 2018, ganando un premio de la Academia, un Bafta y más.

De su conversación con el príncipe, Sir Gary dijo: “Mencionó El quinto elemento y Churchill de la hora más oscura.

“Dijo que estaba muy feliz de que yo estuviera aquí hoy y que era él quien tenía la oportunidad de entregarme (el honor).

A principios de la década de 1990 interpretó a Lee Harvey Oswald, el presunto asesino del presidente estadounidense John F. Kennedy, en JFK de 1991 y al vampiro titular en Drácula de Bram Stoker en 1992.

También es conocido por aparecer en algunas de las películas de Harry Potter como el padrino de Harry, Sirius Black, y también interpretó al teniente de policía de Gotham City, Jim Gordon, en varias películas de Batman.

Cuando se le preguntó si consideraría regresar como Sirius Black si se lo pidieran, Sir Gary dijo: «No, soy demasiado mayor para Sirius Black, tal vez le habría dado a Dumbledore… No le habría dicho que no de inmediato. Lo habría pensado bien».

«Pero creo que mis días con Sirius Black quedaron atrás».

También entre las personalidades que fueron homenajeadas el martes se encontraban la actriz ganadora del Bafta, Samantha Morton, y la Leona ganadora del Euro 2022, Rachel Daly.

Morton, de 48 años, conocida por sus papeles en Longford y The Serpent Queen, será nombrada OBE por sus servicios al teatro y a la caridad.

Cactus24 (01-10-2025)

