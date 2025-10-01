19 años y cuatro meses de prisión por femicidio frustrado de su expareja

Alan Alexander Pilos Carrión fue condenado a cumplir 19 años y cuatro meses de prisión por su responsabilidad en el femicidio frustrado de su expareja.

Tal hecho ocurrió el 25 de enero del presente año dentro de una vivienda ubicada en la parroquia Aguasay; perteneciente al municipio homónimo del estado Monagas.

Durante la referida fecha, la víctima acudió a casa de una compañera de trabajo para reunirse con su expareja, con el objetivo de recibir la devolución de un teléfono y acordar una separación en términos pacíficos; debido a que el hombre la había amenazado anteriormente. Una vez en el sitio, inició una discusión entre Pilos Carrión y la mujer.

Cuando la mujer intentó recuperar su teléfono, Pilos Carrión la tomó del bazo por la fuerza y la llevó en contra de su voluntad hasta una habitación. Allí, la arrojó contra una cama e hizo caso omiso de los pedidos para que se detuviese. Tras un breve forcejeo entre ambos, el hombre usó una hojilla para ocasionarle una herida en el cuello a su expareja.

Ante la herida, la mujer intentó hacer ruido para solicitar apoyo pero el victimario le tapó la boca, la tiró al suelo y se abalanzó sobre ella. Sin embargo, la fémina logró defenderse con una patada al rostro de su expareja y pidió auxilio. En tal sentido, una persona ingresó al cuarto y separó al agresor de la mujer.

La agraviada aprovechó el momento para escapar con apoyo de otra compañera que se acercó al sitio; y cuando se acercaba al porche de la vivienda; Pilos Carrión volvió a alcanzarla, le tomó por el cabello y siguió golpeándola. Ante los pedidos de las acompañante de que dejase ir a su amiga, Pilos Carrión la soltó, y ambas mujeres huyeron hacia el centro asistencial más cercano.

Mientras las mujeres estaban en el ambulatorio de Aguasay, minutos después varias personas llevaron a Pilos Carrión; quien se había ocasionado heridas en el cuello con un cuchillo luego de los hechos. Tras recibir la atención médica pertinente, una comisión de la Policía de Monagas se presentó en el centro asistencial para aprehender al hombre y dejarlo a disposición del Ministerio Público.

En el juicio, la Fiscalía 18ª de Monagas ratificó la acusación en contra de Pilos Carrión por la comisión de femicidio agravado en grado de frustración en perjuicio de su expareja.

Una vez que la representación fiscal evacuó los medios de prueba concernientes al caso, el Tribunal 1º de Juicio en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer en esa entidad oriental dictó la citada condena en contra del acusado y ordenó su reclusión en el Centro de Formación del Hombre Nuevo “Nelson Mandela”; ubicado en la ciudad de Maturín.

Nota de prensa Ministerio Público

Cactus24 (01-10-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.