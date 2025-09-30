Universidad Militar Bolivariana otorga Doctorado Honoris Causa a Maduro

La Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV) inicia este martes su Año Pedagógico 2025-2026, con una solemne lección magistral y la investidura como Doctor Honoris Causa, al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Nicolás Maduro Moros.

Durante el acto, el ministro del Poder Popular para la Defensa, GJ Vladimir Padrino López, le colocó la toga al Comandante en Jefe de la FANB, Nicolás Maduro Moros, como símbolo de la investidura de Doctor, mientras que el Comandante del CEOFANB, GJ Domingo Hernández Lárez, le impuso la boina roja, como símbolo para identificar a los hombres humanistas y estudiosos, ya que su color es una firme representación de su amor por la Patria y a la pasión de los logros obtenidos.

Por su parte, el MG Omar Enrique Pérez La Rosa, Viceministro de Educación para la Defensa y Rector de la UMBV, le hizo entrega del título que acredita al Presidente Nicolás Maduro, como Dr. Honoris Causa en Seguridad de la Nación.

La ceremonia, que cuenta con la presencia del Alto Mando Militar, se efectúa en el Teatro de la Academia Militar del Ejército Bolivariano y contempla un recibimiento con honores al Mandatario nacional, por parte de las máximas autoridades castrenses del país, encabezadas por el GJ Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía y ministro del Poder Popular para la Defensa (MPPPD).

Asimismo, al Jefe de Estado venezolano contará con el acompañamiento, GJ Domingo Hernández Lárez, Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB); el MG Johan Hernández Lárez, Comandante General del Ejército Bolivariano; el Alm. Ashraf Suleiman Gutiérrez, Comandante General de la Armada Bolivariana; el MG Lenín Ramírez Villasmil, Comandante General de la Aviación Bolivariana; el MG Elio Estrada Paredes, Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana y el MG Orlando Romero Bolívar, Comandante General de la Milicia Bolivariana.

El Presidente de la República y Comandante en Jefe de la FANB será el encargado de ofrecer la lección magistral con motivo de la apertura del nuevo año pedagógico, reiterando su compromiso con la patria, así como con la Seguridad y Defensa de la Nación.//PrensaPresidencial

Cactus24 30-09-2025

