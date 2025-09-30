Trump promete combatir «por tierra» a los cárteles de droga y no descarta ataques: «Veremos qué ocurre»

Por
cactus24
-

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que tras los ataques contra supuestas narcolanchas en el Caribe su Gobierno examina ahora «muy en serio» la actividad «por tierra» de los cárteles de la droga.

«Veremos qué ocurre con Venezuela», ha dicho, en respuesta a una pregunta específica sobre futuros ataques. Según Trump, el país sudamericano sigue siendo «muy, muy peligroso», pero ha defendido la estrategia militar emprendida en las últimas semanas sobre la zona.

El mandatario norteamericano ha asegurado que tras los ataques sobre las lanchas el flujo de drogas se ha reducido a cero. «No entra ninguna droga a nuestro país por mar, porque fue letal», ha esgrimido en declaraciones a los medios este martes.

Cactus24 (30-09-2025)
