Trump da a Hamás «tres o cuatro días» para responder a su propuesta de paz en Gaza

El plan de paz del presidente Donald Trump fue recibido este martes con cauteloso optimismo por los líderes de todo Medio Oriente y el mundo, pero otros fueron más escépticos sobre la propuesta y si sería bien recibida por Hamas.

El plan fue revelado por Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, después de conversaciones que parecieron excluir a Hamas, y el grupo militante dijo que «ni un solo palestino» había visto el plan antes de que fuera anunciado.

Trump declaró este martes que Hamás tenía «tres o cuatro días» para responder al plan, añadiendo que no habría mucho margen de negociación. Si Hamás rechazaba el acuerdo, declaró a la prensa al salir de la Casa Blanca, dejaría que Israel «hiciera lo que tuviera que hacer».

Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar dijo que los mediadores de Qatar y Egipto habían entregado el plan de Trump a Hamas el lunes en Doha y que se llevaría a cabo una discusión más tarde el martes.

Mientras el mundo esperaba la respuesta de Hamas, las potencias globales se alinearon detrás del plan respaldado por Estados Unidos para poner fin al ataque israelí y liberar a los rehenes que aún permanecen retenidos en el devastado enclave palestino.

En una declaración conjunta, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Egipto, Jordania, Turquía, Indonesia y Pakistán dieron la bienvenida al plan de 20 puntos y calificaron de «sinceros» los esfuerzos de Trump.

También recibió el apoyo de Europa, donde varios países habían desafiado recientemente a Washington al reconocer formalmente el Estado palestino. El primer ministro británico, Keir Starmer , y el presidente francés, Emmanuel Macron, instaron a Hamás a aceptar el plan, mientras que Alemania y la propia Unión Europea ofrecieron su respaldo público.

Trump calificó el momento como un “día histórico para la paz”, pero advirtió que si el grupo militante no aceptaba la propuesta, Israel tendría el respaldo de Estados Unidos para “terminar el trabajo de destruir la amenaza de Hamás”.

Ismail Al-Thawabta, director de la oficina de prensa del gobierno de Gaza, dirigida por Hamás, calificó el plan como un «intento de imponer una nueva forma de tutela» sobre el enclave asediado. Sin embargo, Hamás declaró el martes que estudiaría el plan antes de dar su respuesta oficial, según informó la agencia de noticias Associated Press .

El plan requeriría que los miembros de Hamas depongan las armas, una demanda que el grupo ha rechazado anteriormente.

La Autoridad Palestina acogió con satisfacción el plan, elogiando a Trump por sus «esfuerzos sinceros e incansables» para «poner fin a la guerra en Gaza» y reiterando su compromiso de realizar reformas que puedan allanar el camino para un futuro estado palestino.

Según el plan, la ofensiva israelí en Gaza finalizaría de inmediato una vez acordado por ambas partes, y todos los rehenes, vivos y muertos, serían liberados en un plazo de 72 horas. El plan estipula que nadie será obligado a abandonar Gaza.

Se presenta como una posibilidad, pero no como una garantía, una vía hacia la autodeterminación y la creación de un Estado palestino.

Y horas después de anunciar el plan junto a Trump, Netanyahu prometió nuevamente oponerse a un Estado palestino. «En lugar de que Hamás nos aislara, le dimos la vuelta a la tortilla y aislamos a Hamás», dijo Netanyahu en un video en hebreo sobre su viaje a Estados Unidos.

Diana Buttu, abogada palestina y ex asesora de la Organización para la Liberación de Palestina de Yasser Arafat, dijo que los palestinos y los líderes de todo el Medio Oriente no tenían otra opción que aceptar el plan.

Sin embargo, lo criticó por no tener “ninguna garantía” para el pueblo de Gaza, que estaría supervisado por una fuerza de seguridad internacional y una autoridad de transición presidida por Trump.

«Dado que todo el mundo quiere ver el fin del genocidio, verá que mucha gente acogerá con agrado este plan», dijo Buttu a NBC News en una entrevista telefónica.

Pero, afirmó, «no se les está dando ni una sola garantía a los palestinos, ni una sola». Buttu añadió que tenía poca fe en que el plan, de ejecutarse, condujera a un Estado palestino reconocido internacionalmente.

En Gaza, los palestinos, cansados, llevan mucho tiempo desesperados por ver el fin de la ofensiva mortal de Israel en el enclave.

“La vida es insoportable, no hay nada: ni comida, ni bebida, ni ropa”, dijo Abdallah Qamar a la AP la semana pasada desde la ciudad de Gaza azotada por la hambruna, donde Israel ha estado llevando a cabo una amplia ofensiva terrestre.

Cactus24 (30-09-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.